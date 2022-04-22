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"Урожайный день для украинского ПВО": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

ВСУ сбили три самолета и три вертолета противника

сегодня, 16:01
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на море, земле и в воздухе. Об уничтожении вражеских летательных аппаратов сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Урожайный день для украинского ПВО": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

ПВО. (фото из открытых источников)

В Командовании ВС ВСУ отмечают, что 21 апреля было урожайным днем для украинской ПВО, так как удалось уничтожить сразу 15 летательных аппаратов противника, а именно: 

• девять беспилотников оперативно тактического уровня "Орлан-10";

• три самолета ( 2 сбили подразделения ВК "ЮГ, предварительно это были Су-34 и Су-35. Еще один Су-25 сбили десантники);

• три вертолета ( 2 Ми-8 и один Ка-52).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россия может устроить провокации на Пасху: Служба безопасности Украина сообщила подробности. Правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ уничтожили бронетехнику противника под Изюмом. Три танка оккупантов удалось поразить тремя выстрелами. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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