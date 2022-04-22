"Урожайный день для украинского ПВО": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов на море, земле и в воздухе. Об уничтожении вражеских летательных аппаратов сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ПВО. (фото из открытых источников)

В Командовании ВС ВСУ отмечают, что 21 апреля было урожайным днем для украинской ПВО, так как удалось уничтожить сразу 15 летательных аппаратов противника, а именно:

• девять беспилотников оперативно тактического уровня "Орлан-10";

• три самолета ( 2 сбили подразделения ВК "ЮГ, предварительно это были Су-34 и Су-35. Еще один Су-25 сбили десантники);

• три вертолета ( 2 Ми-8 и один Ка-52).

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