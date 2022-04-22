ВСУ уничтожили бронетехнику противника под Изюмом (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их тяжелую военную технику. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

Защитники Украины продолжают демонстрировать свое военное мастерство. Как стало известно в Харьковской области, где противник ведет наступательные действия наши воины уничтожили сразу несколько единиц вражеской техники.

"Под Изюмом бойцы 93 бригады демилитаризировали 3 танка оккупантов", — сообщает Антон Геращенко.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен результат работы украинских военных.

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