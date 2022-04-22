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ВСУ уничтожили бронетехнику противника под Изюмом (ВИДЕО)

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 15:35
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их тяжелую военную технику. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

ВСУ уничтожили бронетехнику противника под Изюмом (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины продолжают демонстрировать свое военное мастерство. Как стало известно в Харьковской области, где противник ведет наступательные действия наши воины уничтожили сразу несколько единиц вражеской техники. 

"Под Изюмом бойцы 93 бригады демилитаризировали 3 танка оккупантов", — сообщает Антон Геращенко. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлен результат работы украинских военных. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях: какие работы уже выполнены. В каких регионах Украины восстановлены коммуникации и дороги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://t.me/s/Pravda_Gerashchenko
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