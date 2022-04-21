Нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью

Защитники Запорожской области уничтожили очередной летательный аппарат армии РФ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 21 апреля нашим воинам удалось сбит вражеский вертолет.

"Подразделение ПВО Национальной гвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожил вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"", — сообщает СтратКом ВСУ.

Отметим, что сегодня в Харьковской области украинские десантники сбили вражеский Су-25.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что помощь животным во время войны: корм на миллионы гривен от зарубежных партнеров мог не добраться к месту назначения. Во Львовской областной военной администрации уверяют, что распределили корм для собак и кошек от зарубежных партнеров в украинские города, однако где находится почти 50-тонный груз, пока неизвестно. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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