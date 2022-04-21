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Главная Новости Оборона 2021 Нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью
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Нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 17:27
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области уничтожили очередной летательный аппарат армии РФ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Нацгвардейцы уничтожили российский вертолет в небе над Запорожской областью

ВСУ

Как стало известно, сегодня, 21 апреля нашим воинам удалось сбит вражеский вертолет. 

"Подразделение ПВО Национальной гвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожил вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"", — сообщает СтратКом ВСУ. 

Отметим, что сегодня в Харьковской области украинские десантники сбили вражеский Су-25. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, кого в России рассматривают как преемника Путина: подробности. В России рассматривают Кадырова как преемника Путина. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что помощь животным во время войны: корм на миллионы гривен от зарубежных партнеров мог не добраться к месту назначения. Во Львовской областной военной администрации уверяют, что распределили корм для собак и кошек от зарубежных партнеров в украинские города, однако где находится почти 50-тонный груз, пока неизвестно. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что кризисные состояния в период войны: как помочь ребенку справиться с эмоциями. Военный психолог Наталья Шейко делится советами помощи в борьбе со стрессом с украинцами. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Европе хотят помочь украинским беженцам: что предлагают. Европейский парламент обсудит помощь украинским беженцам. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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