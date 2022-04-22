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Россия перекидывает войска из Беларуси на Донбасс - разведка

Россия заканчивает перегруппировку войск

сегодня, 15:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия передислоцирует свои находившиеся в Беларуси войска на восточные территории Украины. РФ пытается отыскать "самые уязвимые места" обороны Украины, чтобы начать полномасштабное наступление на Донбасс. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал представитель главного управления разведки Минобороны в эфире телемарафона Вадим Скибицкий.

Россия перекидывает войска из Беларуси на Донбасс - разведка

Войска рф - фото из открытых источников

"Противник на сегодня заканчивает перегруппировку войск, все батальонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, они сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых, а во-вторых, по всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего, в Донецком районе", — заявил Скибицкий во время телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия может устроить провокации на Пасху: СБУ сообщила подробности. Правоохранительные органы обратились к верующим с призывом сохранять особую бдительность на Пасху, поскольку враг может устроить провокации. СБУ призывает верующих избегать массовых скоплений в церквях, а главам церквей минимизировать количество присутствующих на богослужениях.

Также "Комментарии" писали, что Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины: в ОП отреагировали. Планы российской армии во второй фазе спецоперации по установлению полного контроля над востоком и югом Украины прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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