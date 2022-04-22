Россия перекидывает войска из Беларуси на Донбасс - разведка

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Карина Ожерельева
Россия передислоцирует свои находившиеся в Беларуси войска на восточные территории Украины. РФ пытается отыскать "самые уязвимые места" обороны Украины, чтобы начать полномасштабное наступление на Донбасс. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал представитель главного управления разведки Минобороны в эфире телемарафона Вадим Скибицкий.
Войска рф - фото из открытых источников
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия может устроить провокации на Пасху: СБУ сообщила подробности. Правоохранительные органы обратились к верующим с призывом сохранять особую бдительность на Пасху, поскольку враг может устроить провокации. СБУ призывает верующих избегать массовых скоплений в церквях, а главам церквей минимизировать количество присутствующих на богослужениях.
Также "Комментарии" писали, что Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины: в ОП отреагировали. Планы российской армии во второй фазе спецоперации по установлению полного контроля над востоком и югом Украины прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
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