Россия может устроить провокации на Пасху: СБУ сообщила подробности

Правоохранительные органы обратились к верующим с призывом сохранять особую бдительность на Пасху, поскольку враг может устроить провокации. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook.

Верующие - фото из открытых источников

"Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", — говорится в сообщении СБУ.

Также СБУ отмечает, что российская пропаганда уже распространила одно из заявлений по поводу возможных насильственных действий в отношении верующих именно во время пасхальных праздников. То есть, российские СМИ уже готовят основу для возможных дальнейших провокаций от армии РФ. И заранее переводят ответственность за провокации на представителей "националистических объединений".

"Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно. Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует — об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов", – пишет СБУ.

СБУ призывает верующих избегать массовых скоплений в церквях, а главам церквей — минимизировать количество присутствующих на богослужениях.

Как сообщали ранее, "Комментарии": Россия официально признала, что хочет контролировать и восток, и юг Украины: в ОП отреагировали. Планы российской армии во второй фазе спецоперации по установлению полного контроля над востоком и югом Украины прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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