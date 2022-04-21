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Главная Новости Оборона 2022 В небе над Харьковской областью ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)
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В небе над Харьковской областью ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Два пилота сбитого истребителя успели катапультироваться

сегодня, 15:21
Автор:

Денис
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Украинским воинам удалось сбит истребитель армии РФ в небе над Харьковской областью. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

В небе над Харьковской областью ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

По словам Антона Геращенко, Вооруженные силы Украины сбили самолет противника на Изюмском направлении. 

"Два пилота катапультировались, их поиски ведутся", — сообщил Антон Геращенко. 

Также советник министра МВД опубликовал видео с места событий. На кадрах можно увидеть падающий летательный аппарат. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что уже две страны официально признали военные преступления РФ в Украине геноцидом. Страны Прибалтики назвали вещи своими именами – преступления оккупантов – геноцидом. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что на Банковой отреагировали на заявление Путина об отказе штурмовать "Азовсталь". Советник главы ОП считает, что оккупанты таким образом планируют усилить войска на Донбассе. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Твери горит здание НИИ-2 Минобороны России – в Москве могут вновь заявить об украинском следе. Огонь охватил практически все здание. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что кремлевские СМИ запустили фейк о "расстреле" людей в Одесской области — "классика бандеровского жанра". Российские пропагандисты распространяют информацию о расстреле людей работниками СБУ. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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