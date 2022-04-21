В небе над Харьковской областью ВСУ уничтожили самолет оккупантов (ВИДЕО)

Украинским воинам удалось сбит истребитель армии РФ в небе над Харьковской областью. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

ВСУ

По словам Антона Геращенко, Вооруженные силы Украины сбили самолет противника на Изюмском направлении.

"Два пилота катапультировались, их поиски ведутся", — сообщил Антон Геращенко.

Также советник министра МВД опубликовал видео с места событий. На кадрах можно увидеть падающий летательный аппарат.

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