Украинские военные показали видео уничтожения двух вертолетов оккупантов

Ми-8. Фото из открытых источников

Защитники Украины уничтожили сразу несколько военных вертолетов противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Сообщается, что вчера воины-десантники вместе с боевыми побратимами из морской пехоты уничтожили два российских вертолета Ми-8.

"Подразделением противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger", — сообщает Командование ДШВ ВСУ.

Спустя время на место падения борта прилетел еще один Ми-8, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж. Однако, он был уничтожен бойцами из подразделения морской пехоты.

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