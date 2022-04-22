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Украинские военные показали видео уничтожения двух вертолетов оккупантов

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:56
Автор:

Денис
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Украинские военные показали видео уничтожения двух вертолетов оккупантов

Ми-8. Фото из открытых источников

Защитники Украины уничтожили сразу несколько военных вертолетов противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Сообщается, что вчера воины-десантники вместе с боевыми побратимами из морской пехоты уничтожили два российских вертолета Ми-8. 

"Подразделением противовоздушной обороны 81 отдельной аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger", — сообщает Командование ДШВ ВСУ. 

Спустя время на место падения борта прилетел еще один Ми-8, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж. Однако, он был уничтожен бойцами из подразделения морской пехоты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что испытание межконтинентальной ракеты в РФ: какую цель преследует Кремль. Эксперты говорят, что экспериментальный пуск не означает, что в России возможно серийное производство ракет. 

Читайте также о том, что противник понес большие потери сразу на нескольких направлениях: в Генштабе сообщили подробности. На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий сразу до 25-ти батальонных тактических групп. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Пентагоне рассказали, в чем Украина превосходит Россию на фронте. Украина увеличила количество танков за счет помощи европейских союзников. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что энергетическая независимость: в Раде рассказали, как увеличить добычу газа в Украине. Андрей Герус рассказал, как увеличить добычу газа в Украине.


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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