logo

BTC/USD

39840.32

ETH/USD

2961.61

LTC/USD

106.40

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Пресс-конференция Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР"
commentss НОВОСТИ Все новости

Пресс-конференция Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР"

Президент Украины рассказал, как поступил Украина, если оккупанты решат провозгласить так называемую "ХНР"

сегодня, 20:33
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами в киевском метрополитене. Трансляцию мероприятия показали во время круглосуточного телемарафона. 

Пресс-конференция Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР"

Владимир Зеленский

На вопрос журналиста о том, что будет делать Украина и что будет означать для переговоров с РФ, если оккупанты проведут псевдореферендум и будет провозглашена так называемая "ХНР", президент Украины ответил следующим образом:

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет с любых переговорных процессов.", — Владимир Зеленский.

Также президент подчеркнул, что считает это неправильным шагом со стороны России.

"Это говорит о том, что всё что было до этого, все эти встречи дипломатических групп — это всё фикция и такой политический театр, кстати с плохими актерами", — добавил президент Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оккупанты принудительно отправляют украинских медиков на фронтОккупанты продолжают попытки принудительной мобилизации в Херсонской области. 

Читайте также о том, что украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов. ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российская армия нанесла ракетный удар по городу Одесса. В результате удара погибли, как минимум пять человек и и еще многие пострадали. Разбор завалов продолжается. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские патриоты продолжают уничтожать оккупантов в городе Мелитополь. Согласно данным наших военных, неизвестные патриоты уже ликвидировали сто солдат противника. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhSld6bEG0Q
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!