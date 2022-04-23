Пресс-конференция Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с журналистами в киевском метрополитене. Трансляцию мероприятия показали во время круглосуточного телемарафона.

Владимир Зеленский

На вопрос журналиста о том, что будет делать Украина и что будет означать для переговоров с РФ, если оккупанты проведут псевдореферендум и будет провозглашена так называемая "ХНР", президент Украины ответил следующим образом:

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет с любых переговорных процессов.", — Владимир Зеленский.

Также президент подчеркнул, что считает это неправильным шагом со стороны России.

"Это говорит о том, что всё что было до этого, все эти встречи дипломатических групп — это всё фикция и такой политический театр, кстати с плохими актерами", — добавил президент Украины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что оккупанты принудительно отправляют украинских медиков на фронт. Оккупанты продолжают попытки принудительной мобилизации в Херсонской области.

Читайте также о том, что украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов. ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора.

Сайт "Комментарии" писал о том, что российская армия нанесла ракетный удар по городу Одесса. В результате удара погибли, как минимум пять человек и и еще многие пострадали. Разбор завалов продолжается.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские патриоты продолжают уничтожать оккупантов в городе Мелитополь. Согласно данным наших военных, неизвестные патриоты уже ликвидировали сто солдат противника.

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