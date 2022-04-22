Украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО ВСУ уничтожили бронетехнику противника.

"Уничтожили с ПТРК "Джавелин" танк Т-72 и БМП. Однако этого им было мало, и они уничтожили еще и склад с боеприпасами", сообщает СтратКом ВСУ.

Также было опубликовано видео с места событий.

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