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Главная Новости Оборона 2022 Украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов
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Украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов

ВСУ продолжают защищать нашу страну от агрессора

сегодня, 18:55
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Украинские морпехи и бойцы ССО уничтожили склад с боеприпасами, танк и БМП оккупантов

ВСУ

Сообщается, что Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО ВСУ уничтожили бронетехнику противника. 

"Уничтожили с ПТРК "Джавелин" танк Т-72 и БМП. Однако этого им было мало, и они уничтожили еще и склад с боеприпасами", сообщает СтратКом ВСУ. 

Также было опубликовано видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Океан Эльзы записали песню о Мариуполе (Аудио). Украинская группа на подготовке к благотворительному концерту записала песню о Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в Комитет ООН по правам человека поступила жалоба против Беларуси: о чем идет речь. В Комитете ООН рассмотрели жалобу на Беларусь. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что эвакуация из Мариуполя: для спасения людей требуется один день прекращения огня. Для спасения горожан нужно достичь договоренностей об "одном четком дне прекращения огня" — Бойченко. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что "Для такого нужно большое мастерство": украинские минометчики уничтожили танк оккупантов (ВИДЕО). 120 мм миной наши воины попали во вражеский танк, который находился на расстоянии нескольких километров и двигался. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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