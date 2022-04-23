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Оккупанты принудительно отправляют украинских медиков на фронт

Оккупанты продолжают попытки принудительной мобилизации в Херсонской области

сегодня, 19:25
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины принудительно мобилизуют медперсонал на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты принудительно отправляют украинских медиков на фронт

фото: ГУР Украины

Как стало известно,  во временно оккупированном городе Волчанск, что в Харьковской области, для оказания первой медицинской помощи противник принудительно отправляет младший медицинский персонал учреждений здравоохранения в подразделения противника, которые находятся на линии столкновения с Силами обороны Украины.

Также, из-за больших потерь оккупанты продолжают попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонщины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в результате российского удара по Одессе погиб трехмесячный ребёнок и еще четверо людей. Многие пострадали. В настоящее время продолжается разбор завалов. Нашим военным удалось сбить две российские крылатые ракеты. 

Читайте также о том, что Вооруженные силы Украины одним ударом уничтожили несколько генералов армии РФ. Об этом информируют украинские разведчики. Еще один высокопоставленный военный оккупантов получил ранения и находится в критическом состоянии. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мелитополе неизвестные патриоты продолжают уничтожать оккупантов. Только за предыдущие сутки враг потерял более двух десятков своих солдат в Запорожской области.

Также "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского прокомментировали ситуацию в Мариуполе. Сергей Никифоров также рассказал, почему российские власти могли заявить о приостановлении штурма "Азовстали". 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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