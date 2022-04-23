В Мелитополе неизвестные патриоты продолжают уничтожать оккупантов

Армия оккупантов продолжает терять свою живую силу и технику в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (22 апреля) наши воины смогли уничтожить десятки военнослужащих и несколько единиц техники армии РФ, а именно:

• 25 лиц личного состава противника ( еще 37 были ранены);

• пять танков;

• девять боевых бронированных машин;

• два 120 мм миномета.

Кроме этого, Ткачук рассказал, что украинцы продолжают сопротивляться захватчикам на временно оккупированных территориях. Так, стало известно, что в Мелитополе местные партизаны уничтожили уже сто оккупантов.

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