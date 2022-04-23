В Мелитополе неизвестные патриоты продолжают уничтожать оккупантов

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Армия оккупантов продолжает терять свою живую силу и технику в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.
ВСУ
Как стало известно, за прошедшие сутки (22 апреля) наши воины смогли уничтожить десятки военнослужащих и несколько единиц техники армии РФ, а именно:
• 25 лиц личного состава противника ( еще 37 были ранены);
• пять танков;
• девять боевых бронированных машин;
• два 120 мм миномета.
Кроме этого, Ткачук рассказал, что украинцы продолжают сопротивляться захватчикам на временно оккупированных территориях. Так, стало известно, что в Мелитополе местные партизаны уничтожили уже сто оккупантов.
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