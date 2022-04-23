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В Мелитополе неизвестные патриоты продолжают уничтожать оккупантов

Только за предыдущие сутки враг потерял более двух десятков своих солдат в Запорожской области

сегодня, 16:05
Автор:

Денис
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Армия оккупантов продолжает терять свою живую силу и технику в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Мелитополе неизвестные патриоты продолжают уничтожать оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (22 апреля) наши воины смогли уничтожить десятки военнослужащих и несколько единиц техники армии РФ, а именно:

• 25 лиц личного состава противника ( еще 37 были ранены);

• пять танков;

• девять боевых бронированных машин;

• два 120 мм миномета.

Кроме этого, Ткачук рассказал, что украинцы продолжают сопротивляться захватчикам на временно оккупированных территориях. Так, стало известно, что в Мелитополе местные партизаны уничтожили уже сто оккупантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что тезис РФ о защите русскоязычных и ответ Зеленского: мнение экспертов. Эксперты рассказали порталу "Комментарии" о коммуникации украинской власти с народом во время войны России против Украины. 

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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/523353429372235
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