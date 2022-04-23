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В результате российского удара по Одессе погиб трехмесячный ребёнок

Оккупанты обстреляли Одессу

сегодня, 17:39
Автор:

Денис
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Оккупанты нанесли удар по Одессе. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

В результате российского удара по Одессе погиб трехмесячный ребёнок

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

В следствии вражеских обстрелов Одессы, как сообщил Глава ОП Андрей Ермак, пять человек погибли (среди убитых трехмесячный ребёнок) и еще 18 были ранены. Продолжается разбор завалов. 

Воздушное командование "Юг" информирует, что ракеты были запущенны самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Сообщается, что нашим воинам удалось уничтожить две крылатые ракеты, которые совершали удар по городу Одесса. Также, были сбиты два беспилотных летательных аппарата противника. 

"2 БПЛА оперативно-тактического уровня, предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" — сообщает ВК "Юг".

В результате российского удара по Одессе погиб трехмесячный ребёнок - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ВСУ отбили оккупантов от границ Рубежного и Попасной: что известно. Генштаб отчитался о состоянии дел на фронте в Донецкой и Луганской областях. 

Читайте также о том, что по номеру горячей линии можно подать заявление о без вести пропавших. Игорь Клименко рассказал о горячей линии полиции. 

Сайт "Комментарии" сообщали о том, что возле Мариуполя нашли еще одну братскую могилу: что известно о зверствах оккупантов.Вблизи села Виноградное возле Мариуполя оккупанты выкопали еще одну общую могилу.

Также "Комментарии" писали о том, что "Игры Непокоренных": сколько медалей получили украинские спортсмены. Сборная Украины завершила выступления на "Играх Непокоренных".


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Источник: https://www.facebook.com/PvKPivden/
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