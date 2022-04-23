В результате российского удара по Одессе погиб трехмесячный ребёнок

Оккупанты нанесли удар по Одессе. Об этом сообщается на официальной странице Воздушного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

В следствии вражеских обстрелов Одессы, как сообщил Глава ОП Андрей Ермак, пять человек погибли (среди убитых трехмесячный ребёнок) и еще 18 были ранены. Продолжается разбор завалов.

Воздушное командование "Юг" информирует, что ракеты были запущенны самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Сообщается, что нашим воинам удалось уничтожить две крылатые ракеты, которые совершали удар по городу Одесса. Также, были сбиты два беспилотных летательных аппарата противника.

"2 БПЛА оперативно-тактического уровня, предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия средствам противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" — сообщает ВК "Юг".





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