Защитники Мариуполя уничтожили военный катер оккупантов: в Сети появилось видео

Бойцы полка "Азов" показали, как происходило уничтожение военного катера. Видео было опубликовано на канале "Азов-Мариуполь" в Telegram.

ВСУ

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в период с 20 по 21 марта нашим защитникам удалось уничтожить 2 танка врага, 17 единиц живой силы и катер пр. 03160 "Раптор".

Сегодня, воины "Азова" опубликовали кадры с поля боя, на которых запечатлено уничтожение вражеского плавсредства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о выходе РФ из переговоров с Японией: какая возможность теперь открывается перед Киевом и Токио. Россия теперь может забыть о новейших технологиях, разработчиком которых есть Япония. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Лунин рассказал о вероятности наступления оккупантов на Полтавскую область. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что защитники Мариуполя остановили наступление врага на одной из улиц. Воинам удалось уничтожить БМП и живую силу оккупантов. Сообщается, что силы оккупанты были остановлены при попытке наступления на одну из улиц города. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России внезапно признали огромные потери в ходе войны в Украине. Согласно опубликованной статье, армия оккупантов во время вторжения в нашу страну потеряла почти десять тысяч своих солдат и еще более 15 тысяч были ранены. За сутки данные о погибших россиянах "отредактировали". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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