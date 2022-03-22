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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Мариуполя уничтожили военный катер оккупантов: в Сети появилось видео
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Защитники Мариуполя уничтожили военный катер оккупантов: в Сети появилось видео

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 14:55
Автор:

Денис
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Бойцы полка "Азов" показали, как происходило уничтожение военного катера. Видео было опубликовано на канале "Азов-Мариуполь" в Telegram.

Защитники Мариуполя уничтожили военный катер оккупантов: в Сети появилось видео

ВСУ

Ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в период с 20 по 21 марта нашим защитникам удалось уничтожить 2 танка врага, 17 единиц живой силы и катер пр. 03160 "Раптор". 

Сегодня, воины "Азова" опубликовали кадры с поля боя, на которых запечатлено уничтожение вражеского плавсредства. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о выходе РФ из переговоров с Японией: какая возможность теперь открывается перед Киевом и Токио. Россия теперь может забыть о новейших технологиях, разработчиком которых есть Япония. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину. Лунин рассказал о вероятности наступления оккупантов на Полтавскую область. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что защитники Мариуполя остановили наступление врага на одной из улиц. Воинам удалось уничтожить БМП и живую силу оккупантов. Сообщается, что силы оккупанты были остановлены при попытке наступления на одну из улиц города. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России внезапно признали огромные потери в ходе войны в Украине. Согласно опубликованной статье, армия оккупантов во время вторжения в нашу страну потеряла почти десять тысяч своих солдат и еще более 15 тысяч были ранены. За сутки данные о погибших россиянах "отредактировали". Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/polkazov
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