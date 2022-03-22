Уничтожена БМП и живая сила оккупантов: защитники Мариуполя остановили наступление врага на одной из улиц

Украинские военные продолжают сражаться за город Мариуполь. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Как стало известно, наши пограничники остановили наступление оккупантов на одной из улиц Мариуполя.

"Украинские воины уничтожили БМП и 10 орков, тем самым вынудив врага отступить.", — сообщают в ГПСУ.

Кроме того, был обезврежен разведчик с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что потери РФ в войне скрывать все сложнее: когда пропаганда даст сбой и придет прозрение. Российская пропагандистская машина по-прежнему сильна — глаза россиянам могут открыть выросшие в разы потери в войне против Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что может ли резко измениться ход российско-украинской войны: о "черных лебедях" и не только. Эксперты обьяснили, как быстро падет в россии путинский режим и что этому будет способствовать. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Резников обратился к жителям ОРДЛО, рассказав, для чего их мобилизуют в российскую армию. Министр обороны предупредил, что скоро количество убитых пойдет на тысячи, призвав жителей Донбасса сохранить жизнь. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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