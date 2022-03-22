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Главная Новости Оборона 2022 Глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину
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Глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину

Лунин рассказал о вероятности наступления оккупантов на Полтавскую область

сегодня, 14:28
Автор:

Карина Ожерельева
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Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что план врага пойти на Полтаву – слухи, и призвал каждого не поддаваться панике. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Дмитрия Лунина в Фейсбуке.

Глава Полтавской ОВА сообщил о вероятности продвижения вражеских сил на Полтавщину

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

19 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступлению в направлении городов Тростянец, Ахтырка, Полтава, а частью сил — на Прилуки и Киев.

20 марта стало известно, что оккупанты не проводили активных наступательных действий в направлении Полтавщины.

Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что за прошедшие сутки шли бои под Тростянцем, где враг понес потери и где украинские военные сорвали наступление оккупантов.

"Хочу вас заверить, что ВСУ, территориальная оборона и правоохранители дают достойный отпор врагу. Те слухи, что были последние дни, что будто завтра враг пойдет на Полтаву. Я вас прошу не поддаваться панике, держать строй, каждому заниматься своим делом. Я уверен в ВСУ и территориальной обороне и в правоохранительных органах", — заявил Лунин в своем видеообращении.

Также Лунин подчеркнул, что Полтавщина остается надежным тылом и занимается гуманитарной помощью и переселенцами.

Как сообщали ранее "Комментарии", украинские военные уничтожили морскую пехоту России, которая готовилась штурмовать Одессу. В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена.


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Источник: https://www.facebook.com/Dmytro.Lunin
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