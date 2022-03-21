Защитники Мариуполя уничтожили катер и несколько танков оккупантов

Защитники Украины продолжают героически защищать наше государство. По Мариуполем была уничтожена техника противника. Об этом сообщает пол "Азов" в своем Telegram-канале.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки наши воины уничтожили 17 единиц живой силы оккупантов.

"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплено вражеский катер пр. 03160 "Раптор"", — сообщает Азов — Мариуполь.

Кроме того, бойцам "Азова" было захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".

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