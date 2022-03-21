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Защитники Мариуполя уничтожили катер и несколько танков оккупантов

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 17:18 comments1305
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают героически защищать наше государство. По Мариуполем была уничтожена техника противника. Об этом сообщает пол "Азов" в своем Telegram-канале. 

Защитники Мариуполя уничтожили катер и несколько танков оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки наши воины уничтожили 17 единиц живой силы оккупантов. 

"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплено вражеский катер пр. 03160 "Раптор"", — сообщает Азов — Мариуполь.

Кроме того, бойцам "Азова" было захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что парламент просит ускорить процедуру включения Украины в ЕС. Украинские власти просят ЕС ускорить рассмотрение заявки Украины в Евросоюз. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://t.me/polkazov/4262
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