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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ФОТО)

Враг лишился еще одного вертолета Ка-52

сегодня, 12:27
Автор:

Денис
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Украинские воины уничтожили очередной летательный аппарат армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский вертолет в небе над Украиной. 

"Уничтожен еще один российский вертолет Ка-52", — пишет СтратКом ВСУ. 

В подтверждение своим словам СтратКом публикует фотографии с места событий. На снимках можно увидеть обломки уничтоженного летательного аппарата, который "приземлили" наши воины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что командир бригады морпехов призвал к немедленной деблокаде Мариуполя: есть два пути. Командир бригады морпехов назвал ситуацию в Мариуполе критической. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что Польша ввела эмбарго на российский уголь – "экономическая война с россией продолжается". Польша продолжает противостоять россии на экономическом фронте. Читайте об этом в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантовВ одном из самых горячих городов Киевщины местный житель уничтожал военнослужащих противника. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что МВД объяснило, почему россия угрожает ядерным оружием — "последний козырь путина". Россия постоянно разгоняет слухи о ядерной атаке. Читайте об этом подробно в нашем материале. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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