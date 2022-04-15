ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 (ФОТО)

Украинские воины уничтожили очередной летательный аппарат армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский вертолет в небе над Украиной.

"Уничтожен еще один российский вертолет Ка-52", — пишет СтратКом ВСУ.

В подтверждение своим словам СтратКом публикует фотографии с места событий. На снимках можно увидеть обломки уничтоженного летательного аппарата, который "приземлили" наши воины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что командир бригады морпехов призвал к немедленной деблокаде Мариуполя: есть два пути. Командир бригады морпехов назвал ситуацию в Мариуполе критической. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что Польша ввела эмбарго на российский уголь – "экономическая война с россией продолжается". Польша продолжает противостоять россии на экономическом фронте. Читайте об этом в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов. В одном из самых горячих городов Киевщины местный житель уничтожал военнослужащих противника. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Также "Комментарии" писали о том, что МВД объяснило, почему россия угрожает ядерным оружием — "последний козырь путина". Россия постоянно разгоняет слухи о ядерной атаке. Читайте об этом подробно в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!