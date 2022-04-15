Командир бригады морпехов призвал к немедленной деблокаде Мариуполя: есть два пути

Командир 36-й бригады морпехов Сергей Волина призвал власть немедленно деблокировать Мариуполь – военным или политическим путем. Как сообщают "Комментарии", такое заявление майор Волына сделал в комментарии "Украинской правде".

Результат вражеских обстрелов Мариуполя - Reuters

Сергей Волина отметил, что сейчас в Мариуполе ведутся ожесточенные бои, российские оккупанты активно наступают, поэтому ситуация критическая. Майор уверен, что спасением для Мариуполя может стать либо срочная военная операция, либо политическое решение. На сегодняшний день, как отметил Волына, еще возможна деблокада Мариуполя. Однако ее нужно осуществить как можно быстрее и с привлечением "опытных командиров и необходимых средств".

"Защитники не намерены сдаваться в плен и готовы бороться, но ситуация ухудшается", — сообщил командир 36-й бригады морпехов.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва". Большинству известен затопленный российский крейсер "Москва", как корабль, атаковавший украинский остров Змеиный и дальше пограничники уже гордо ответили, в какое направление отправляться кораблю после отказа сдаться. Но, кроме атаки Змеиного, "Москва" выполнял важную задачу в российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл ближайший план РФ в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "самую сложную ситуацию" для ВСУ. Россия бросает очень большие силы на то, чтобы любой ценой, но добиться оккупации украинского Донбасса.

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