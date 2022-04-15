В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов

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Карина Ожерельева
В Киевской области местный житель собственноручно уничтожил 12 российских оккупантов. Также он смог уничтожить экипаж вражеского БТР, пытавшегося прорваться в Киев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.
Снайпер – фото из открытых источников
ГУР сообщает, что у героя позывной "Волк". Защитник еще с начала войны находился в одном из самых горячих городов Киевщины и выполнял задачи в интересах разведки и ВСУ.
Также ГУР отмечает, что "Волк" помогал эвакуироваться мирным жителям, среди которых были и дети.
Как сообщали ранее "Комментарии", на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва".
Также "Комментарии" писали, что Зеленский раскрыл ближайший план РФ в Донецкой области. Президент Зеленский заявил, что восток сейчас представляет "самую сложную ситуацию" для ВСУ.
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