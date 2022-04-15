В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 оккупантов

В Киевской области местный житель собственноручно уничтожил 12 российских оккупантов. Также он смог уничтожить экипаж вражеского БТР, пытавшегося прорваться в Киев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

Снайпер – фото из открытых источников

ГУР сообщает, что у героя позывной "Волк". Защитник еще с начала войны находился в одном из самых горячих городов Киевщины и выполнял задачи в интересах разведки и ВСУ.

"После вхождения оккупационных войск предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории. Имея собственное спортивное и охотничье оружие провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, привлеченных к боевому патрулированию и охране вблизи местного храма УПЦ МП что использовался в качестве опорного пункта и состава медикаментов и горючего. Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес поражение личному составу противника, который находился на броне", – говорится в сообщении ГУР.

Также ГУР отмечает, что "Волк" помогал эвакуироваться мирным жителям, среди которых были и дети.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва".

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