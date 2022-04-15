МВД объяснило, почему россия угрожает ядерным оружием - "последний козырь путина"

Советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что означают угрозы России относительно использования ядерного оружия. По словам Денисенко, это один из этапов информационной войны. Как сообщают "Комментарии", такое заявление Денисенко сделал во время телемарафона.

Ядерное оружие - фото из открытых источников

Советник главы Министерства внутренних дел отметил, что россия до сих пор активно ведет информационную войну и постоянно разгоняет слухи по ядерной атаке.

"Их главный козырь – ядерное оружие, поэтому они разгоняют эти страхи на всех фронтах. Мы должны понимать, что это последний козырь Путина. Сейчас на нас идет информационная атака и попытка еще раз поднять ставки в информационной войне. Сейчас ничего не показывает, что они готовятся к ядерной атаке", — заявил Денисенко во время телемарафона.

Как сообщали ранее "Комментарии", на Банковой рассказали, какую важную задачу выполнял затопленный крейсер "Москва". Большинству известен затопленный российский крейсер "Москва", как корабль, атаковавший украинский остров Змеиный и дальше пограничники уже гордо ответили, в какое направление отправляться кораблю после отказа сдаться. Но, кроме атаки Змеиного, "Москва" выполнял еще одну важную задачу в российской агрессии.

Также "Комментарии" писали, что процесс пошел: когда Украина получит ответ о статусе-кандидате на вступление в ЕС. Прежде чем озвучить свой вердикт о готовности предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе Еврокомиссия проанализирует, готова ли Украина к важному шагу, исходя из двух критериев.

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