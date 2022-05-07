ВСУ уничтожили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА

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Украинские военные "приземлили" очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
ВСУ
Как стало известно, сегодня утром (7 мая) в небе над югом Украины был сбит вражеских разведовательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост".
"Беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", — Генштаб ВСУ.
Сообщается, что БПЛА был сбит при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры.
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