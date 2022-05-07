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ВСУ уничтожили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА

Такой БПЛА может нести контейнер с ракетой ПТРК

сегодня, 22:05
Автор:

Денис
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Украинские военные "приземлили" очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА

ВСУ

Как стало известно, сегодня утром (7 мая) в небе над югом Украины был сбит вражеских разведовательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост". 

еспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", — Генштаб ВСУ. 

Сообщается, что БПЛА был сбит при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Красноярский край в огне: сразу в нескольких населённых пунктах РФ разгорелись пожары (ВИДЕО). Огонь охватил десятки зданий. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО). Результатом работы наших воинов стало уничтожение российского десантного катера и нескольких ЗРК. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что более трехсот убитых и раненых: защитники Запорожского края нанесли существенные потери оккупантам. Во временно занятых противником местах и селах Запорожской области развивается движение сопротивления.

также "Комментарии" сообщали о том, что Арестович теперь реже будет выступать на брифингах: что известно. Арестович теперь будет давать брифинги в Офисе президента не чаще двух раз в неделю. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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