ВСУ уничтожили дорогостоящий российский разведывательно-ударный БПЛА

Украинские военные "приземлили" очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня утром (7 мая) в небе над югом Украины был сбит вражеских разведовательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост".

"Беспилотник такого типа является дорогостоящим аппаратом, который оценивают более чем в 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК", — Генштаб ВСУ.

Сообщается, что БПЛА был сбит при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры.

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