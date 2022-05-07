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Более трехсот убитых и раненых: защитники Запорожского края нанесли существенные потери оккупантам

Во временно занятых противником местах и селах Запорожской области развивается движение сопротивления

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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Защитники Запорожского края продолжают героически сражаться с противником. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Более трехсот убитых и раненых: защитники Запорожского края нанесли существенные потери оккупантам

ВСУ

Так, за предыдущие сутки (6 мая) наши воины уничтожили десятки военнослужащих армии оккупантов, а также их технику, а именно:

• 142 лица личного состава противника (еще 183 были ранены);

• четыре танка;

• три реактивные системы залпового огня "Град";

• две 122 мм артиллерийские самоходные установки 2С1 "Гвоздика";

• один 120 мм миномет;

• четырнадцать боевых бронированных машин;

• два беспилотника оперативно тактического уровня "Орлан-10";

• 23 единицы автомобильной техники.

Ткачук отметил, что во временно занятых противником местах и селах Запорожской области развивается движение сопротивления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в НАТО спрогнозировали сроки решающей фазы войны в Украине. рф не захочет воевать еще и с Альянсом после того, с чем оккупанты столкнулись на территории Украины.

Читайте также о том, что Западные эксперты оценили вероятность применения россией ядерного оружия в войне против Украины. Не стоит недооценивать угрозу, которую влечет за собой наличие у рф ядерного оружия. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что враг ударил ракетами по ПолтавщинеИнформация о пострадавших уточняется. 

Также "Комментарии" информировали в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте на 73 сутки войны россии против Украины. В Харьковской области оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны. 


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