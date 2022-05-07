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Главная Новости Оборона 2022 Красноярский край в огне: сразу в нескольких населённых пунктах РФ разгорелись пожары (ВИДЕО)
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Красноярский край в огне: сразу в нескольких населённых пунктах РФ разгорелись пожары (ВИДЕО)

Огонь охватил десятки зданий

сегодня, 17:05
Автор:

Денис
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В Красноярском крае (РФ) огонь разбушевался сразу в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Красноярский край в огне: сразу в нескольких населённых пунктах РФ разгорелись пожары (ВИДЕО)

Фото иллюстративное / Pixabay

Так, по информации СтратКома ВСУ, сразу в десяти населённых пунктах Красноярского края произошли пожары. Сообщается, что огнем оказались охвачены более двух сотен зданий. 

"Благодатный огонь продолжает сходить на земли орков. ...горят более 200 зданий, а тушить их некому", — сообщает СтратКом ВСУ

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Арестович рассказал, когда в россии начнется кризис восприятия потерь. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 мая потери оккупантов составили приблизительно 25100 (+200) человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что россия нанесла ракетный удар по Одессе: что известно (ВИДЕО). Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В нескольких районах города виден густой дым. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что топливный дефицит в Украине: эксперты рассказали, что ждет водителей в ближайшее время. Не все специалисты оптимистичны в своих прогнозах. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Судный день" 9 мая: чего ждать от россии и коллективного Запада. Эксперты считают, что президент рф Владимир Путин будет продолжать шантажировать мир ядерным оружием. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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