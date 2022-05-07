Красноярский край в огне: сразу в нескольких населённых пунктах РФ разгорелись пожары (ВИДЕО)

В Красноярском крае (РФ) огонь разбушевался сразу в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото иллюстративное / Pixabay

Так, по информации СтратКома ВСУ, сразу в десяти населённых пунктах Красноярского края произошли пожары. Сообщается, что огнем оказались охвачены более двух сотен зданий.

"Благодатный огонь продолжает сходить на земли орков. ...горят более 200 зданий, а тушить их некому", — сообщает СтратКом ВСУ.

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