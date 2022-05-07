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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО)
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ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО)

Результатом работы наших воинов стало уничтожение российского десантного катера и нескольких ЗРК

сегодня, 16:05
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО)

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Так, защитники Украины в очередной раз нанесли удар по острову Змеиный, где находились оккупанты. 

"Новый сериал об уничтожении российских оккупантов на острове Змеиный набирает популярность и, вероятно, вскоре сможет составить реальную конкуренцию легендарной "Чернобаевке"", — отмечают в Генштабе ВСУ. 

В ВМС Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате ударов с помощью беспилотника "Байрактар" были уничтожены десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский назвал условие прекращения переговоров с РФ: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование войны. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что первым шагом для того, чтобы разблокировать переговоры с РФ является отведение ее военных подразделений на позиции, которые были до 24 февраля. 

Читайте также о том, что США готовы обсудить списание внешнего долга Украины: что думают эксперты. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что помощь Украине от США жизненно важна, поэтому будет принимать разные формы. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Венгрия против запрета российской нефти: к чему приведет позиция Орбана и как должен реагировать ЕС. Виктор Орбан заявил, чтобы отучить Венгрию от российской нефти, понадобятся миллиарды долларов инвестиций и доступ к доле страны в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы заплатить за это. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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