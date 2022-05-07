ВСУ с помощью "Байрактара" в очередной раз уничтожили оккупантов и их технику на острове Змеиный (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Беспилотник «Байрактар». Фото: из открытых источников

Так, защитники Украины в очередной раз нанесли удар по острову Змеиный, где находились оккупанты.

"Новый сериал об уничтожении российских оккупантов на острове Змеиный набирает популярность и, вероятно, вскоре сможет составить реальную конкуренцию легендарной "Чернобаевке"", — отмечают в Генштабе ВСУ.

В ВМС Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате ударов с помощью беспилотника "Байрактар" были уничтожены десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор".

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