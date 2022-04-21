ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов

В войне против Украины армия РФ продолжает терять свои летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (20 апреля) боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий из-за неблагоприятных погодных условий. Однако, противник продолжает применять ракеты и беспилотные летательные аппараты разных типов.

Так, за 20 апреля нашим воинам удалось уничтожить три БПЛА (ОТУ) оккупантов. Кроме того, была сбита крылатая ракета.

Отметим, что сегодня (21 апреля) на Изюмском направлении был сбит самолет противника.

Для справки: армия РФ в войне против Украины потеряла уже более 170 своих самолетов и более 150 вертолетов.

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