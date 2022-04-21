logo

BTC/USD

42386.24

ETH/USD

3140.38

LTC/USD

113.56

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов

За 20 апреля ВСУ уничтожили 3 БПЛА армии РФ

сегодня, 17:15
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В войне против Украины армия РФ продолжает терять свои летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты оккупантов

ВСУ

Как стало известно, за прошедшие сутки (20 апреля) боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий из-за неблагоприятных погодных условий. Однако, противник продолжает применять ракеты и беспилотные летательные аппараты разных типов.

Так, за 20 апреля нашим воинам удалось уничтожить три БПЛА (ОТУ) оккупантов. Кроме того, была сбита крылатая ракета. 

Отметим, что сегодня (21 апреля) на Изюмском направлении был сбит самолет противника

Для справки: армия РФ в войне против Украины потеряла уже более 170 своих самолетов и более 150 вертолетов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что бывшие депутаты ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу: теперь они "за мир". ОПЗЖ "переобулась" в депутатскую группу за жизнь и мир. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что почему Путин принял такое решение по "Азовстали". Штурм завода в Мариуполе не означает, что враг перестанет обстреливать территорию. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Маляр рассказала, как изменилась тактика рф в войне против Украины — "россии важна наша капитуляция". Маляр заявила, что россия преследует цель устрашения. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Лукашенко хочет договориться с Западом: Арестович объяснил причину. Арестович считает, что самопровозглашённому президенту Беларуси будет плохо, если пути проиграют. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!