Маляр рассказала, как изменилась тактика рф в войне против Украины - "россии важна наша капитуляция"

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Карина Ожерельева
"Планом максимума" россии был скорый захват Украины и смена власти в Киеве. Этот план был построен как результат проблем кремля с информированием. Но ВСУ и мирные жители благодаря своему сопротивлению заставили россию изменить стратегию. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Obozrevatel.
Анна Маляр - фото из открытых источников
Анна Маляр сообщила, что россия благодаря ракетным ударам по украинским городам оказывает психологическое давление на украинцев.
Как сообщила Маляр, россия думала, что на восточных территориях Украины жители будут встречать оккупантов хлебом-солью. Подтверждением может стать даже то, что в первые дни войны россия даже практически не стягивала технику в Мариуполь.
Маляр заявила, что значительную роль сыграло сопротивление народа. На оккупированных территориях украинцы отказывают оккупантам в сотрудничестве и даже не принимают их пищу.
Именно поэтому россия решила бомбить ракетами гражданские и военные объекты на всей территории Украины. Кремль стремится сравнить с землей целые города и таким образом надавить мирных жителей.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ.
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