Маляр рассказала, как изменилась тактика рф в войне против Украины - "россии важна наша капитуляция"

"Планом максимума" россии был скорый захват Украины и смена власти в Киеве. Этот план был построен как результат проблем кремля с информированием. Но ВСУ и мирные жители благодаря своему сопротивлению заставили россию изменить стратегию. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Obozrevatel.

Анна Маляр - фото из открытых источников

Анна Маляр сообщила, что россия благодаря ракетным ударам по украинским городам оказывает психологическое давление на украинцев.

"Они начали применять ракеты – это психологическое влияние, чтобы мы сдались, потому что россии важна наша капитуляция. Ракетные удары очень сложно перенести психологически. Когда это твой родной город, твои родные люди – невероятно", — отметила Маляр.

Как сообщила Маляр, россия думала, что на восточных территориях Украины жители будут встречать оккупантов хлебом-солью. Подтверждением может стать даже то, что в первые дни войны россия даже практически не стягивала технику в Мариуполь.

"Целей у россии было несколько, и поэтому сначала мы не видели образования псевдореспублик, которые они создавали в 2014 году. Россияне пытались взять Киев и таким образом – всю власть. Это был план-максимум. План минимум – это географические границы Донецкой и Луганской областей и проход, чтобы завести воду в Крым. Эти два рубежа они не взяли, но некоторые территории захватили – это не секрет", — объясняет заместитель министра обороны.

Маляр заявила, что значительную роль сыграло сопротивление народа. На оккупированных территориях украинцы отказывают оккупантам в сотрудничестве и даже не принимают их пищу.

"И это то, что никогда россиянам не понять в украинской натуре, что мы за свободу готовы умереть", – подчеркнула Маляр.

Именно поэтому россия решила бомбить ракетами гражданские и военные объекты на всей территории Украины. Кремль стремится сравнить с землей целые города и таким образом надавить мирных жителей.

"Но у этих, на первый взгляд, иррациональных ракетных обстрелов есть практическая цель – запугать нас. Так же, как и зверство по отношению к мирному населению преследует цель запугивания", — отметила чиновница.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Запорожской области ВСУ уничтожили радиолокационную станцию и десятки солдат армии РФ.

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