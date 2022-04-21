Почему Путин принял такое решение по "Азовстали"

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Глава Кремля приказал остановить штурм завода "Азовсталь" и предложить украинским защитникам сдаться. Однако бомбежки завода не прекращаются и будут продолжаться, говорит военный эксперт Олег Жданов.



По его словам, это далеко не жест доброй воли. В Мариуполе нет тактических группировок — их перебросили на восточное направление. В город вошли кадыровцы и мобилизованные с так называемых "ЛДНР".

Военное командование россии понимает, что штурм завода не имеет смысла, потому что в катакомбы промзоны они зайти не смогут, а потеряют многих. Поэтому есть приказ о прекращении штурма, но не бомбардировки, обстрелы будут продолжаться. Путин дал войскам задачу окружить периметр завода. Дальше он рассчитывает на то, что защитники умрут там от голода, или сдадутся.

Нардеп Алексей Гончаренко говорит, что Путин понимает, что Мариуполь стоит, и россияне ничего не могут добиться. Поэтому решил взять украинских гражданских и защитников города в заложники и ими шантажировать весь мир.

"Они не могут взять Мариуполь, и не могут взять "Азовсталь", поэтому он приказал вроде бы по гуманитарным соображениям остановить штурм завода. Путин — террорист, он собирается торговать этими заложниками и шантажировать мир. А надо давить на Путина, чтобы спасти всех, кто там скрывается", — подчеркнул он.

Защитники Мариуполя уничтожают врага и призывают больше давить на международное сообщество, чтобы спасти горожан.

Оккупанты же роют братскую могилу для мариупольцев в окрестностях Мангуша. Известно, что уже выкопанные траншеи протяженностью около 30 метров, самосвалами свозятся туда тела. Там уже больше погребений, чем на местном кладбище рядом.

Как сообщал портал, уже две страны официально признали военные преступления РФ на Украине геноцидом.

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