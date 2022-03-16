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В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили два самолета оккупантов

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 11:04
Автор:

Денис
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Украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

В небе над Одесской областью ВСУ уничтожили два самолета оккупантов

ВСУ

Согласно данным СВ ВСУ, сегодня утром, 15 марта в небе над Одесской областью были сбиты два истребителя противника. 

"Два истребителя Су-30см отправили вслед за российский кораблем. Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета ликвидировано. Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!", — отмечают в Сухопутных войсках. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о трех неделях российско-украинской войны открыли миру глаза: почему Украина точно победит. В Кремле очень сильно недооценили Вооруженные силы Украины и украинский народ — повторения ситуации с Крымом не вышло. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие. В результате обстрела один человек погиб и двое ранены. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты под Харьковом потерпели позорное поражение от ВСУ: пытались пойти штурмом. У противника значительные потери. Подробно читайте об этом в нашей статье. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Мариуполе захватчики взяли в заложники медиков и пациентов областной больницы. Ранее российские войска практически разрушили эту больницу. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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