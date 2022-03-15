Российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие

В результате авиаобстрела города Малин и села Юрьевка, произошедшего 15 марта днем, два человека травмированы и один человек погиб. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала полиция Житомирской области на своей странице в Фейсбуке.

Разрушенное здание в Житомирской области - фото с Фейсбук-страницы полиции Житомирской области

По информации полиции Житомирской области, ракеты попали в производственные помещения двух предприятий в городе Малин. Из-за авиаобстрела цехи разрушены.

"Днем 15 марта авиаобстрелы потерпели г. Малин и с. Юровка местной общины. Предварительно известно, что в результате действий агрессора пострадали люди, разрушенные частные дома и производственные помещения. На местах военных преступлений работают полицейские", — говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Также сообщается, что в селе Юрьевка были разрушены 2 сельских дома и около десяти частных зданий повреждены.

"По состоянию на 14:00 известно об одной погибшей женщине, 1944 г.р. и еще одной травмированной, 1944 г.р. По состоянию на 16:00 стало известно еще об одном травмированном мужчине, 1959 г.р. Продолжаются спасательно-поисковые работы ", – сообщает полиция Житомирской области.

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