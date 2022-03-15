Российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие

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Карина Ожерельева
В результате авиаобстрела города Малин и села Юрьевка, произошедшего 15 марта днем, два человека травмированы и один человек погиб. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала полиция Житомирской области на своей странице в Фейсбуке.
Разрушенное здание в Житомирской области - фото с Фейсбук-страницы полиции Житомирской области
По информации полиции Житомирской области, ракеты попали в производственные помещения двух предприятий в городе Малин. Из-за авиаобстрела цехи разрушены.
Также сообщается, что в селе Юрьевка были разрушены 2 сельских дома и около десяти частных зданий повреждены.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине уже скоро заработает система поиска, которая будет позволять специалистам спасательной службы определять пребывание гражданина, позвонившего по номеру экстренной службы.
Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники медиков и пациентов Областной больницы интенсивного лечения. Насчет захвата российскими захватчиками больницы успел сообщить один из работников медучреждения.
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