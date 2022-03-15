logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие

В результате обстрела один человек погиб и двое ранены

сегодня, 20:16
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

В результате авиаобстрела города Малин и села Юрьевка, произошедшего 15 марта днем, два человека травмированы и один человек погиб. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала полиция Житомирской области на своей странице в Фейсбуке.

Российские оккупанты обстреляли Малинскую общину на Житомирщине: есть раненые и погибшие

Разрушенное здание в Житомирской области - фото с Фейсбук-страницы полиции Житомирской области

По информации полиции Житомирской области, ракеты попали в производственные помещения двух предприятий в городе Малин. Из-за авиаобстрела цехи разрушены.

"Днем 15 марта авиаобстрелы потерпели г. Малин и с. Юровка местной общины. Предварительно известно, что в результате действий агрессора пострадали люди, разрушенные частные дома и производственные помещения. На местах военных преступлений работают полицейские", — говорится в сообщении полиции Житомирской области.

Также сообщается, что в селе Юрьевка были разрушены 2 сельских дома и около десяти частных зданий повреждены.

"По состоянию на 14:00 известно об одной погибшей женщине, 1944 г.р. и еще одной травмированной, 1944 г.р. По состоянию на 16:00 стало известно еще об одном травмированном мужчине, 1959 г.р. Продолжаются спасательно-поисковые работы ", – сообщает полиция Житомирской области.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине уже скоро заработает система поиска, которая будет позволять специалистам спасательной службы определять пребывание гражданина, позвонившего по номеру экстренной службы.

Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники медиков и пациентов Областной больницы интенсивного лечения. Насчет захвата российскими захватчиками больницы успел сообщить один из работников медучреждения.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zhytomyr.police/posts/327352196090768
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!