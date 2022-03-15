В Мариуполе захватчики взяли в заложники медиков и пациентов областной больницы

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Карина Ожерельева
В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники медиков и пациентов Областной больницы интенсивного лечения. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграмме.
Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе до войны - фото из Телеграмм-канала Павла Кириленко
По словам Кириленко, про захват российскими захватчиками больницы успел сообщить один из работников медучреждения.
Также Кириленко подчеркнул, что недавно российские оккупанты почти разрушили эту больницу: в одном из корпусов из-за бомбежки упали плиты перекрытия. Однако пациенты и врачи продолжали находиться в подвале, приспособленном для лечения и пребывания.
Как сообщали ранее "Комментарии", в нашей стране уже скоро заработает система поиска, которая позволит специалистам спасательной службы определять пребывание гражданина, позвонившего на номер экстренной службы.
Также "Комментарии" писали, что в СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а лишь выражают обеспокоенность. Поэтому Украина нуждается в новом оборонном союзе.
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