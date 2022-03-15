В Мариуполе захватчики взяли в заложники медиков и пациентов областной больницы

В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники медиков и пациентов Областной больницы интенсивного лечения. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграмме.

Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе до войны - фото из Телеграмм-канала Павла Кириленко

По словам Кириленко, про захват российскими захватчиками больницы успел сообщить один из работников медучреждения.

"Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляем, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", — процитировал врача Кириленко.

Также Кириленко подчеркнул, что недавно российские оккупанты почти разрушили эту больницу: в одном из корпусов из-за бомбежки упали плиты перекрытия. Однако пациенты и врачи продолжали находиться в подвале, приспособленном для лечения и пребывания.

"Обращаюсь в международные правозащитные организации с требованием отреагировать на эти злостные нарушения норм и обычаев войны, на эти вопиющие преступления против человечности. Россия и каждый ее гражданин, причастный к преступлениям в Украине, должен быть наказан!", — заявил глава Донецкой ОВА.

Как сообщали ранее "Комментарии", в нашей стране уже скоро заработает система поиска, которая позволит специалистам спасательной службы определять пребывание гражданина, позвонившего на номер экстренной службы.

Также "Комментарии" писали, что в СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а лишь выражают обеспокоенность. Поэтому Украина нуждается в новом оборонном союзе.

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