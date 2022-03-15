Пытались пойти штурмом: российские оккупанты под Харьковом потерпели позорное поражение от ВСУ

15 марта под Харьковом русские захватчики потерпели позорное поражение. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Олег Синегубов - фото из открытых источников

По словам Синегубова, поражение российских оккупантов под Харьковом стало очередным доказательством того, что ВСУ не будут отступать ни на метр.

"По обеду оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков из Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций. В первой половине дня ожесточенно дрались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение продолжалось больше часов. Бойцы ВСУ также заставили противника отступить на предыдущие позиции", — отметил председатель Харьковской ОВА.

Также Синегубов добавил, что потери российских оккупантов подсчитывают.

Как сообщали ранее "Комментарии", в СНБО назвали страну, с которой Украина заинтересована заключить оборонный союз. Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а лишь выражают обеспокоенность. Поэтому Украина нуждается в новом оборонном союзе.

Также "Комментарии" писали, что в Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники медиков и пациентов Областной больницы интенсивного лечения. Насчет захвата российскими захватчиками больницы успел сообщить один из работников медучреждения. Пациенты и врачи продолжали находиться в подвале, приспособленном для лечения и пребывания.

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