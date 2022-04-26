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Главная Новости Оборона 2022 Украинские десантники уничтожили российский вертолет Ка-52
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Украинские десантники уничтожили российский вертолет Ка-52

В Харьковской области ВСУ уничтожили вражеский вертолет

сегодня, 16:01
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины уничтожили очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Украинские десантники уничтожили российский вертолет Ка-52

ВСУ

Как стало известно, сегодня (26 февраля) украинские воины десантники смогли уничтожить вражеский вертолет Ка-52. 

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", — сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

В Генштабе отмечают, что стоимость одной такой машины составляет около 16 миллионов долларов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что зачем оккупанты обстреливают железную дорогу и удастся ли им помешать поставкам оружия в Украину. Повреждение железной дороги можно быстро восстановить, уверен Арестович. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что россия заявляет о ядерном оружии и третьей мировой войне: Украина отреагировала на угрозы. Кулеба подчеркнул, что угрозы означают ощущение оккупантами поражения в войне. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты попали по мосту в Одесской области: что известно. Мост через Днестровский лиман в Одесской области обстрелян ракетами. Читайте подробнее об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что украинцам объяснили, есть ли угроза вторжения врага со стороны Беларуси. Военные продолжают укреплять позиции вблизи границы, чтобы предотвратить вторжение Беларуси. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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