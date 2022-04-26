Украинские десантники уничтожили российский вертолет Ка-52

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной летательный аппарат противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня (26 февраля) украинские воины десантники смогли уничтожить вражеский вертолет Ка-52.

"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отмечают, что стоимость одной такой машины составляет около 16 миллионов долларов.

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