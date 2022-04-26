Зачем оккупанты обстреливают железную дорогу и удастся ли им помешать поставкам оружия в Украину

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Козлова Альбіна
Советник президента Алексей Арестович заявил, что обстрелы ракетами железнодорожного полотна и станций не остановят поставки вооружения для Украины со стороны Европы.
Фото Телеграм Максим Козицкий
Оккупанты наступают от Изюма с 4 апреля, за 22 суток они продвинулись на 2 километра, сравнив на этом участке все с землей. ВСУ отошли на более выгодные позиции – это маневр.
Блинкен и Джонсон заявляли, что эта война должна быть выиграна в России военным путем и они приложат для этого усилия. Сначала помощь от США была ограничена, сейчас "открылись шлюзы", говорит Арестович, хотя закон о ленд-лизе до конца не принят, его должны проголосовать на этой неделе.
Как сообщал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Консультативной группы безопасности по Украине – на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля. Встреча проводится министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена текущей ситуации в Украине и связанным с ней вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО.
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