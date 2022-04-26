Зачем оккупанты обстреливают железную дорогу и удастся ли им помешать поставкам оружия в Украину

Советник президента Алексей Арестович заявил, что обстрелы ракетами железнодорожного полотна и станций не остановят поставки вооружения для Украины со стороны Европы.



Фото Телеграм Максим Козицкий

"Средствами, которые есть в РФ, крылатыми ракетами, Искандерами, невозможно сорвать железнодорожные поставки в Украине. Даже замедлить невозможно. Те повреждения, которые они наносят, восстанавливаются за сутки, две, три. Они бросают "в печку" последние резервы армии. Российским генералам не хватает смелости выйти и сказать, что у них не получится, чтобы прекратили убивать людей и сохранили что-то для россии. из них уже не существует", – заявил Арестович.

Оккупанты наступают от Изюма с 4 апреля, за 22 суток они продвинулись на 2 километра, сравнив на этом участке все с землей. ВСУ отошли на более выгодные позиции – это маневр.

Блинкен и Джонсон заявляли, что эта война должна быть выиграна в России военным путем и они приложат для этого усилия. Сначала помощь от США была ограничена, сейчас "открылись шлюзы", говорит Арестович, хотя закон о ленд-лизе до конца не принят, его должны проголосовать на этой неделе.

"За две-три недели после начала активной фазы они истощатся при условии массированного активного наступления. У них нет больше войска. У них есть еще группировка 20 тысяч на границах, это последний резерв. Бросать его сюда – совершенно бессмысленно. Политическое руководство ставит задачу захватить Если они начнут делать коридор в ПМР, то мы разобьем их еще быстрее. Выход у нас один — выбросить их отсюда физически и как только нам поступит тяжелое вооружение — мы пойдем в контрнаступление", — подчеркнул он.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Консультативной группы безопасности по Украине – на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля. Встреча проводится министром обороны США Ллойдом Остином и будет посвящена текущей ситуации в Украине и связанным с ней вопросам безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры по НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!