Россия заявляет о ядерном оружии и Третьей мировой войне: Украина отреагировала на угрозы

Россия заявляет о Третьей мировой войне и ядерном оружии, потому что чувствует свой проигрыш в войне против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Кулеба - фото из открытых источников

Кулеба заявил, что путин уже теряет надежду запугать мир и заставить международных партнеров Украины не оказывать помощь. Именно поэтому кремль начинает заявлять о "реальной" опасности Третьей мировой войны.

Согласно сообщению Кулебы, угрозы россии свидетельствуют о том, что оккупанты уже чувствуют свое поражение в войне.

Министр призвал мир оказать Украине еще больше помощи, чтобы мы смогли как можно быстрее одержать победу.

Как сообщили ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось еще ранее.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.

Читайте на портале "Комментарии": 36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от кафиров до сих пор сохраняется. Над двумя украинскими атомными станциями пролетели ракеты, ЗАЭС до сих пор под контролем оккупантов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!