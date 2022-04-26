logo

BTC/USD

40498.09

ETH/USD

3003.78

LTC/USD

104.38

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Россия заявляет о ядерном оружии и Третьей мировой войне: Украина отреагировала на угрозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия заявляет о ядерном оружии и Третьей мировой войне: Украина отреагировала на угрозы

Кулеба подчеркнул, что угрозы означают ощущение оккупантами поражения в войне

сегодня, 15:24
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Россия заявляет о Третьей мировой войне и ядерном оружии, потому что чувствует свой проигрыш в войне против Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Твиттере.

Россия заявляет о ядерном оружии и Третьей мировой войне: Украина отреагировала на угрозы

Кулеба - фото из открытых источников

Кулеба заявил, что путин уже теряет надежду запугать мир и заставить международных партнеров Украины не оказывать помощь. Именно поэтому кремль начинает заявлять о "реальной" опасности Третьей мировой войны.

Согласно сообщению Кулебы, угрозы россии свидетельствуют о том, что оккупанты уже чувствуют свое поражение в войне.

Министр призвал мир оказать Украине еще больше помощи, чтобы мы смогли как можно быстрее одержать победу.

Как сообщили ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось еще ранее.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.

Читайте на портале "Комментарии": 36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от кафиров до сих пор сохраняется. Над двумя украинскими атомными станциями пролетели ракеты, ЗАЭС до сих пор под контролем оккупантов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1518698466758864898?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1518698466758864898%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2022%2F04%2F26%2F7342116%2F
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!