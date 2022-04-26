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Украинцам объяснили, есть ли угроза вторжения врага со стороны Беларуси

Военные продолжают укреплять позиции вблизи границы, чтобы предотвратить вторжение Беларуси

сегодня, 15:02
Автор:

Карина Ожерельева
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В настоящее время угрозы враждебного вторжения со стороны Белоруссии нет. Как сообщают "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Украинцам объяснили, есть ли угроза вторжения врага со стороны Беларуси

Граница с Беларусью - фото из открытых источников

"Житомирщина имеет 250 км границы с Беларусью... Сейчас ситуация на нашем участке спокойная... Мы не видим угрозы вторжения со стороны Беларуси", — заявил Бунечко во время брифинга.

Также глава Житомирской ОВ отметил, что продолжается работа украинских военных по укреплению позиций вблизи границы, чтобы в случае вторжения врага быстро его остановить.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы по оккупации новых территорий Украины.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.

Читайте на портале "Комментарии": 36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от кафиров до сих пор сохраняется. 26 апреля 2022 года Украина чествует память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции. Через 36 лет ЧАЭС снова была под угрозой новой аварии в результате оккупации российскими военными, терроризировавшими работников станции.


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