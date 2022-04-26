Украинцам объяснили, есть ли угроза вторжения врага со стороны Беларуси

В настоящее время угрозы враждебного вторжения со стороны Белоруссии нет. Как сообщают "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Граница с Беларусью - фото из открытых источников

"Житомирщина имеет 250 км границы с Беларусью... Сейчас ситуация на нашем участке спокойная... Мы не видим угрозы вторжения со стороны Беларуси", — заявил Бунечко во время брифинга.

Также глава Житомирской ОВ отметил, что продолжается работа украинских военных по укреплению позиций вблизи границы, чтобы в случае вторжения врага быстро его остановить.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы по оккупации новых территорий Украины.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.

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