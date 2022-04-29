"Трехочковый": бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Так, Генштаб ВСУ опубликовал видео с поля боя, на котором запечатлена мастерская работа наших военных. С помощью дрона защитники Украины совершили снайперские сбросы мин на живую силу оккупантов.

"Бойова робота "Бешкетників Сірка"", — Генеральный штаб ВСУ.

Внимание! Видео 18+.

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