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"Трехочковый": бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически сражаться с противником

сегодня, 15:01
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 

"Трехочковый": бойцы ВСУ показали, как уничтожают оккупантов с помощью дронов (ВИДЕО)

ВСУ

Так, Генштаб ВСУ опубликовал видео с поля боя, на котором запечатлена мастерская работа наших военных. С помощью дрона защитники Украины совершили снайперские сбросы мин на живую силу оккупантов. 

"Бойова робота "Бешкетників Сірка"", — Генеральный штаб ВСУ. 

Внимание! Видео 18+. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что война в Украине: чем в это время занимаются украинские звезды. Ярослава Руденко и Владимир Остапчук рассказали о своей жизни во время войны. Издание "Комментарии" продолжает цикл материалов о том, чем занимаются в это время украинские звезды . Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что попытка захватчиков атаковать "Азовсталь" закончилась их бегством и потерями: подробности. Андрющенко опубликовал видео, на котором видно, как бегут оккупанты.  Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что оккупанты не смогут вернуться на Сумщину и Черниговщину: в СНБО объяснили почему. Оккупанты обстреливают Черниговскую и Сумскую области, чтобы создать напряжение. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что россия перенесет боевые действия на свою территорию: в Офисе президента сделали заявление. Михаил Подоляк считает, что количество взрывов на военных складах и нефтебазах РФ увеличится. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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