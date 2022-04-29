Попытка захватчиков атаковать «Азовсталь» закончилась их бегством и потерями: подробности

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Карина Ожерельева
В Мариуполе попытка российских оккупантов совершить атаку на завод "Азовсталь" закончилась бегством и потерями захватчиков. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.
Бегство оккупантов - Телеграмм "Андрющенко Time"
Андрющенко опубликовал видео, где видны потери захватчиков и можно увидеть, как оккупанты убегают после попытки взять завод.
Посмотреть опубликованное советником мэра Мариуполя видео можно по ссылке.
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.
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