Попытка захватчиков атаковать «Азовсталь» закончилась их бегством и потерями: подробности

В Мариуполе попытка российских оккупантов совершить атаку на завод "Азовсталь" закончилась бегством и потерями захватчиков. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме.

Бегство оккупантов - Телеграмм "Андрющенко Time"

Андрющенко опубликовал видео, где видны потери захватчиков и можно увидеть, как оккупанты убегают после попытки взять завод.

"Видео из последних уличных боев в районе Азовстали. Уникальное. Потому что обычно мы видим только ТикТок бойцов с пустыми окнами. Здесь – реальные последствия попыток российских морпехов атаковать "Азов" и наших морпехов. Прямо как у Агаты Кристи: был оккупант и нет оккупанта "Снова будут говорить — без потерь. Наши защитники — лучшие. Превращают российскую военную элиту в удобрение. Героям Слава!", — написал Андрющенко в Телеграмме.

Посмотреть опубликованное советником мэра Мариуполя видео можно по ссылке.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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