Россия перенесет боевые действия на свою территорию: в Офисе президента сделали заявление

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Карина Ожерельева
Россия может перенести боевые действия на свою территорию и россияне и дальше будут подрывать что-нибудь. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".
Инцидент в Брянске - фото из открытых источников
По словам советника главы ОП, и в дальнейшем у России будет неприятности на базах с топливом и складах, где хранится оружие.
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.
Читайте на портале "Комментарии": в ОП рассказали, как в Москве отреагировали на предложение Медведчука. Михаил Подоляк считает, что Кремлю не интересен обмен Виктора Медведчука.
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