Россия перенесет боевые действия на свою территорию: в Офисе президента сделали заявление

Россия может перенести боевые действия на свою территорию и россияне и дальше будут подрывать что-нибудь. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

Инцидент в Брянске - фото из открытых источников

"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И неважно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", — заявил в интервью Михаил Подоляк.

По словам советника главы ОП, и в дальнейшем у России будет неприятности на базах с топливом и складах, где хранится оружие.

"Даже если Украина не будет причастна к этому, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", — добавил Подоляк.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП рассказали, как в Москве отреагировали на предложение Медведчука. Михаил Подоляк считает, что Кремлю не интересен обмен Виктора Медведчука.

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