Оккупанты не смогут вернуться на Сумщину и Черниговщину: в СНБО объяснили почему

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Карина Ожерельева
Российские оккупанты не способны уже вернуться на территории Черниговской и Сумской областей, однако, чтобы создать напряжение, обстреливают их с территории России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.
Данилов - фото из открытых источников
Также Данилов сообщил, что российские оккупанты перекидывают все свои силы в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, где сейчас находятся их войска.
Также Данилов добавил, что у оккупантов нет возможностей, однако наносить ракетные удары по украинским территориям они все еще способны.
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.
Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.
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