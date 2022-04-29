Оккупанты не смогут вернуться на Сумщину и Черниговщину: в СНБО объяснили почему

Российские оккупанты не способны уже вернуться на территории Черниговской и Сумской областей, однако, чтобы создать напряжение, обстреливают их с территории России. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

Данилов - фото из открытых источников

Они держат нас в напряжении. Вернуться туда (на Черниговщину и Сумщину – ред.) они уже несостоятельны, у них нет на сегодняшний день там достаточного количества войск для того, чтобы снова зайти с этой территории”, — заявил Данилов.

Также Данилов сообщил, что российские оккупанты перекидывают все свои силы в Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, где сейчас находятся их войска.

"Когда их разгромили на территории Киевской, Сумской, Черниговской областей, они прошли перегруппировку и теперь находятся все там", — сообщил секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что у оккупантов нет возможностей, однако наносить ракетные удары по украинским территориям они все еще способны.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили восемь танков и захватили БМП оккупантов. Защитники Запорожского края продолжают героически удерживать оборону и бороться с оккупантами.

Также "Комментарии" писали, что в Пентагоне фиксируют выход части российских войск из Мариуполя – куда они двигаются. Довольно долгое время в частично оккупированный Мариуполь постоянно заходили русские войска, они усиливали там свое присутствие. Теперь россияне решили поменять тактику. Зафиксировано, что Россия выводит некоторые из Мариуполя.

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