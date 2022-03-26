Теперь "украшает" поле: ВСУ уничтожили истребитель оккупантов (ВИДЕО)

Украинская ПВО продолжает защищать наше небо и уничтожать летательные аппараты противника, хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская противовоздушная оборона уже давно уничтожена. Об этом сообщают на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, наши военные опубликовали видео, на котором запечатлены обломки очередного уничтоженного самолета оккупантов.

"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командование Воздушных Сил ВСУ и Сухопутные войска ВС Украины продолжают сбивать вражескую технику", отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Донбассе силы ООС отбили 9 атак врага: уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Сообщается, что нашим военным удалось ликвидировать до 170 солдат противника и уничтожить более сорока единиц техники.

Читайте также о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили комбрига морской пехоты Черноморского флота РФ. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на слова так называемого "губернатора" Симферополя.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что агрессор не достиг основных целей войны в нашей стране. Однако, противнику удалось достичь частичного успеха по созданию сухопутного коридора в оккупированном Крыму.

Также "Комментарии" сообщали о том, что эксперты разобрали по полочкам экономические решения, которые приняла Верховная Рада для поддержания экономики во время войны.

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