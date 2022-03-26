logo

BTC/USD

44473.18

ETH/USD

3129.36

LTC/USD

124.76

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Теперь "украшает" поле: ВСУ уничтожили истребитель оккупантов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь "украшает" поле: ВСУ уничтожили истребитель оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:05
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинская ПВО продолжает защищать наше небо и уничтожать летательные аппараты противника, хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская противовоздушная оборона уже давно уничтожена. Об этом сообщают на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Теперь "украшает" поле: ВСУ уничтожили истребитель оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Так, наши военные опубликовали видео, на котором запечатлены обломки очередного уничтоженного самолета оккупантов. 

"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командование Воздушных Сил ВСУ и Сухопутные войска ВС Украины продолжают сбивать вражескую технику", отмечают в Генштабе Вооруженных сил Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на Донбассе силы ООС отбили 9 атак врага: уничтожены десятки единиц техники оккупантов. Сообщается, что нашим военным удалось ликвидировать до 170 солдат противника и уничтожить более сорока единиц техники.

Читайте также о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили комбрига морской пехоты Черноморского флота РФ. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на слова так называемого "губернатора" Симферополя. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что агрессор не достиг основных целей войны в нашей стране. Однако, противнику удалось достичь частичного успеха по созданию сухопутного коридора в оккупированном Крыму.

Также "Комментарии" сообщали о том, что эксперты разобрали по полочкам экономические решения, которые приняла Верховная Рада для поддержания экономики во время войны. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!