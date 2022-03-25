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ВСУ уничтожили комбрига морской пехоты Черноморского флота РФ

Алексей Шаров был убит в боях за Мариуполь

сегодня, 18:35 comments1931
Автор:

Денис
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Украинские защитники ликвидировали еще одного высокопоставленного военного армии РФ. Об этом сообщает издание ТСН.

ВСУ уничтожили комбрига морской пехоты Черноморского флота РФ

Фото: ТСН

Как пишет издание, так называемый "губернатор" Севастополя по имени Михаил Развожаев сообщил о смерти командира бригады морской пехоты Черноморского флота, полковника Алексея Шарова и по меньшей мере двух сержантов. Сообщается, что полковник был уничтожен в боях за город Мариуполь. 

"25 марта простились с командиром 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексеем Шаровым и двумя бойцами. Развожаев также уточнил, что Шаров погиб от "подлой пули снайпера"", — пишет издание, ссылаясь на так называемого "губернатора". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что украинские военные ликвидировали росгвардейцев: подробности. Уничтожены три чеченских оккупанта и захвачены трофеи: боевой БТР "кадыровцев" и их оружие. 

Читайте также о том, что защитники Мариуполя уничтожили две БМД оккупантов. Наши военные опубликовали видео с места событий, на котором запечатлено уничтожении военной техники армии РФ. Азовцы продемонстрировали свое мастерство и снайперски накрыли оккупантов минометным огнем. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что по аэропорту Чернобаевки, что в Херсонской области, наши военные нанесли удар и уничтожили очередного российского генерала.  О его гибели рассказали в Офисе президента. 

Также "Комментарии" информировал о том, что в Черниговской области была уничтожена колонна оккупантов. Наши воины показали фотографии с места событий. На них можно увидеть подбитую вражескую технику. 



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Источник: https://tsn.ua/ato/u-boyah-za-mariupol-likvidovano-kombriga-chornomorskogo-flotu-rosiyi-ta-dvoh-serzhantiv-2019946.html
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