Агрессор не достиг основных целей войны в Украине - Генштаб ВСУ

Российские военные в Украине не реализовали главные цели, поставленные Путиным. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Российские оккупанты – фото из открытых источников

Согласно оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 25 марта по вторжению России, оккупанты не смогли заблокировать столицу и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Однако сообщается, что у врага есть частичные успехи по созданию сухопутного коридора в оккупированном Крыму.

"Противнику не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Как сообщали ранее "Комментарии", ВСУ в десятый раз ударили по Чернобаевке: РФ снова стягивает туда технику. ВСУ вечером 24 марта десятый раз ударили по скоплению военной техники российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. ВСУ могут нанести снова удары по скоплениям врага, ведь после разгрома РФ снова начала стягивать туда технику.

Также "Комментарии" писали, что под Киевом уничтожен опорный пункт россиян: много сожженной техники, десятки убитых. В Киевской области ВСУ продолжат демонстрировать успехи. Украинские защитники уволили Лукьяновку под Киевом, уничтожили опорный пункт оккупантов, ликвидировали 40 захватчиков, других ищут.

Читайте на портале "Комментарии": в Киевской области ВСУ перешли в контрнаступление.

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