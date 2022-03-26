На Донбассе силы ООС отбили 9 атак врага: уничтожены десятки единиц техники оккупантов

Наши военные продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в социальной сети Facebook.

ВСУ

Сообщается, что за 25 марта защитники Украины отбили девять атак противника в зоне ООС. Военнослужащие Объединенных сил уничтожили десятки солдат и единиц военной технику оккупантов:

• до 170 солдат;

• 17 единиц бронированной техники;

• 11 единиц автомобильной техники;

• восемь танков;

• три вражеских самолета;

• три беспилотника типа "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что за сутки ВСУ уничтожили 12 воздушных целей оккупантов. Кроме того, наша военная авиация нанесла мощные удары по силам противника. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, сколько украинцев получили 6500 гривен поддержки от государства. Более 3 миллионов безработных украинцев получили 21 млрд грн помощи от государства. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что в боях за Мариуполь погиб спортсмен Егор Биркун. 23 марта Егор Биркун должен был выступать на чемпионате мира по ММА GAMMA. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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