Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери армии оккупантов по состоянию на утро 23 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, за почти два месяца войны против Украины армия РФ потеряла уже более 21 тысячи своих военных. По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери оккупантов ориентировочно составляют:

• личного состава — около 21600 человек ликвидировано;

• танков ‒ 854 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2205 ед;

• артиллерийских систем – 403 ед;

• РСЗО — 143 ед;

• средства ПВО — 69 ед;

• самолетов – 177 ед;

• вертолетов – 154 ед;

• автомобильной техники — 1543 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о пресс-конференции Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР". Президент Украины рассказал, как поступит Украина, если оккупанты решат провозгласить так называемую "ХНР". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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