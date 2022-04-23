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Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

23 апреля 2022, 23:05
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили потери армии оккупантов по состоянию на утро 23 апреля. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

Армия РФ

Как стало известно, за почти два месяца войны против Украины армия РФ потеряла уже более 21 тысячи своих военных. По данным Генштаба ВСУ общие боевые потери оккупантов ориентировочно составляют:

• личного состава — около 21600 человек ликвидировано;

• танков ‒ 854 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2205 ед;

• артиллерийских систем – 403 ед;

• РСЗО — 143 ед;

• средства ПВО — 69 ед;

• самолетов – 177 ед;

• вертолетов – 154 ед;

• автомобильной техники — 1543 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 182;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о пресс-конференции Зеленского в киевском метро: что будет делать Украина, если оккупанты провозгласят "ХНР". Президент Украины рассказал, как поступит Украина, если оккупанты решат провозгласить так называемую "ХНР". Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские военные показали видео уничтожения двух вертолетов оккупантов.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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