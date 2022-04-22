Защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника

Защитники Запорожской области продолжают давать достойный отпор противнику. Об этом рассказал представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, на протяжении предыдущих суток (21 апреля) наши воины уничтожили десятки оккупантов и их технику, а именно:

• 45 военнослужащих РФ (и еще 70 ранены);

• три вертолет ( два Ка-52 и один Ми-8);

• четыре танка;

• три реактивные системы залпового огня "Град";

• две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика";

• пятнадцать боевых бронированных машин;

• один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян за несколько месяцев. Министр обороны Украины считает, что пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится на Украине. Подробнее об этом читайте в нашей стране.

Читайте также о том, что украинский футболист не смог сдержать слез, обращаясь к ВСУ (ВИДЕО). Александр Караваев участвовал в благотворительном матче в рамках турне "Матч за мир! Остановим войну!". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что встреча Шмыгаля с министром финансов США: о чем договорились. Шмигаль на встрече обсудил наполнение фонда U24RecoveryFund. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что продал золотую медаль, чтобы помочь ВСУ: чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт. Олег Примачев даже продал свою золотую медаль, чтобы помочь армии и пострадавшим украинцам.

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