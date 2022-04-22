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Главная Новости Оборона 2022 Защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника
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Защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 11:31
Автор:

Денис
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Защитники Запорожской области продолжают давать достойный отпор противнику. Об этом рассказал представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника

ВСУ

Так, на протяжении предыдущих суток (21 апреля) наши воины уничтожили десятки оккупантов и их технику, а именно:

• 45 военнослужащих РФ (и еще 70 ранены);

• три вертолет ( два Ка-52 и один Ми-8);

• четыре танка;

• три реактивные системы залпового огня "Град";

• две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика";

• пятнадцать боевых бронированных машин;

• один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян за несколько месяцев. Министр обороны Украины считает, что пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится на Украине. Подробнее об этом читайте в нашей стране. 

Читайте также о том, что украинский футболист не смог сдержать слез, обращаясь к ВСУ (ВИДЕО). Александр Караваев участвовал в благотворительном матче в рамках турне "Матч за мир! Остановим войну!". Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что встреча Шмыгаля с министром финансов США: о чем договорились. Шмигаль на встрече обсудил наполнение фонда U24RecoveryFund. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что продал золотую медаль, чтобы помочь ВСУ: чемпион Всемирных игр по тайскому боксу ушел на фронт. Олег Примачев даже продал свою золотую медаль, чтобы помочь армии и пострадавшим украинцам. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1134111753989787
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