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Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)
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ВСУ уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

В результате атаки ВСУ вражеская техника была уничтожена

сегодня, 12:14
Автор:

Денис
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ВСУ уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины разбили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ. Об этом сообщает К2 54-ї ОМБр на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Сообщается, что оккупанты не оставляют надежд захватить новые населенные пункты Донецкой области.

"Утром весеннего дня они попробовали с помощью танков, машин разминирования и новеньких БТР, атаковать передовые позиции защитников Украины в Красногоровке вблизи Марьинки. Но их намерения с помощью аэроразведки вовремя были обнаружены и в бой вступила разведывательная группа К2 и еще одно мощное подразделение 54 ОМБр.", — передает К2.

Наши защитники нанесли точный огневой удар по противнику, в результате которого была уничтожена его тяжелая наступательная техника. 

Внимание! Видео 18+. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Отбой тревоги": Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича. Украинский диджей Анатолий Тапольский выпустил новый трек "Отбой тревоги", в котором есть только музыка и голос Арестовича. 

Читайте также о том, что начинает работу нацсовет по восстановлению Украины: чем он займется – какие стоят задачи. Война в Украине продолжается, но уже сейчас власти начинают первый этап объемной работы по восстановлению Украины. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что усталость от войны: как избежать эмоционального выгорания. Психолог Светлана Ройз поделилась советами, как справиться с ощущением усталости и эмоционального выгорания во время войны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противникаНаши воины героически защищают Украину от агрессора.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XL8TwuEICN0
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