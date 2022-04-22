ВСУ уничтожили колонну тяжелой техники оккупантов в Донецкой области (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины разбили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ. Об этом сообщает К2 54-ї ОМБр на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что оккупанты не оставляют надежд захватить новые населенные пункты Донецкой области.

"Утром весеннего дня они попробовали с помощью танков, машин разминирования и новеньких БТР, атаковать передовые позиции защитников Украины в Красногоровке вблизи Марьинки. Но их намерения с помощью аэроразведки вовремя были обнаружены и в бой вступила разведывательная группа К2 и еще одно мощное подразделение 54 ОМБр.", — передает К2.

Наши защитники нанесли точный огневой удар по противнику, в результате которого была уничтожена его тяжелая наступательная техника.

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Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Отбой тревоги": Dj Tapolsky презентовал хит с голосом Арестовича. Украинский диджей Анатолий Тапольский выпустил новый трек "Отбой тревоги", в котором есть только музыка и голос Арестовича.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что защитники Запорожской области уничтожили вертолеты, танки и артиллерию противника. Наши воины героически защищают Украину от агрессора.

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