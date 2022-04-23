ВСУ одним ударом уничтожили несколько генералов армии РФ - ГУР МО

Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу землю от агрессора. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Армия РФ

Как стало известно, наши воины 22 апреля нанесли удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который был размещен в Херсонской области.

"Вопреки боевым установкам и здравому смыслу он был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения", — отмечает ГУР МО Украины.

Согласно данным наших разведчиков, в результате удара ППУ 49А был уничтожен. Двое генералов армии РФ, которые находились в нём, погибли и еще один был тяжело ранен и находится в критическом состоянии.

В настоящее время персональные данные погибших уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что битва за Донбасс: оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению. Российские войска по всем направлениям пытаются определить наиболее уязвимые места ВСУ.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности. Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов.

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