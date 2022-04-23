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ВСУ одним ударом уничтожили несколько генералов армии РФ - ГУР МО

Два генерала армии РФ убиты и еще один в критическом состоянии

сегодня, 16:44
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают героически защищать нашу землю от агрессора. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 

ВСУ одним ударом уничтожили несколько генералов армии РФ - ГУР МО

Армия РФ

Как стало известно, наши воины 22 апреля нанесли удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск, который был размещен в Херсонской области. 

"Вопреки боевым установкам и здравому смыслу он был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения", — отмечает ГУР МО Украины. 

Согласно данным наших разведчиков, в результате удара ППУ 49А был уничтожен. Двое генералов армии РФ, которые находились в нём, погибли и еще один был тяжело ранен и находится в критическом состоянии. 

В настоящее время персональные данные погибших уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что битва за Донбасс: оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению. Российские войска по всем направлениям пытаются определить наиболее уязвимые места ВСУ. 

Читайте также о том, что в США озвучили прогноз войны в Украине на ближайшее время. Правительство России не в состоянии сдержать расширение НАТО, а также нарушить сотрудничество Украины и Запада в военном секторе.

Сайт "Комментарии" писал о том, что разведка Британии заявила об успешных контратаках ВСУ и неудачах российских войск: подробности. Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов. 

Читайте также о том, что оккупанты, совершавшие зверства в Буче, уже понесли потери: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте. Только на территориях Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки украинские военные отразили восемь атак врага. 


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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine
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