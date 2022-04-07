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Бойцы ССО захватили несколько единиц техники российской ПВО (ФОТО)

Захваченная вражеская техника пригодна для использования

7 апреля 2022, 14:50
Автор:

Денис
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Украинские военные захватили несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Бойцы ССО захватили несколько единиц техники российской ПВО (ФОТО)

ВСУ

Так, стало известно, что воины ССО ВСУ захватили несколько единиц техники противовоздушной обороны оккупантов. 

"В частности, речь идет о ЗРК БУК и боевом пункте управления комплекса БУК М1.Захваченная вражеская техника пригодна для использования", — сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

В подтверждение своим словам наши защитники опубликовали фотографии своих трофеев. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в самой северной точке нашей страны вновь развевается украинский флаг. Подразделения ГПСУ стоят на защите границы Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что украинские военные превратили полсотни техники оккупантов в металлолом (ФОТО). Украинская армия ликвидировала несколько десятков единиц вражеской техники. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Портал "Комментарии" писал о том, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему Россия уклоняется от переговоров с Украиной. Арестович рассказал об угрозе срыва переговоров. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что юниорка из Украины заняла третье место на чемпионате мира. Историческая победа: украинка завоевала медаль на чемпионате мира по фехтованию. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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