Бойцы ССО захватили несколько единиц техники российской ПВО (ФОТО)

Украинские военные захватили несколько единиц вражеской техники. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, стало известно, что воины ССО ВСУ захватили несколько единиц техники противовоздушной обороны оккупантов.

"В частности, речь идет о ЗРК БУК и боевом пункте управления комплекса БУК М1.Захваченная вражеская техника пригодна для использования", — сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В подтверждение своим словам наши защитники опубликовали фотографии своих трофеев.

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