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Украинские военные превратили полсотни техники оккупантов в металлолом (ФОТО)

Украинская армия ликвидировала несколько десятков единиц вражеской техники

6 апреля 2022, 20:14 comments1644
Автор:

Карина Ожерельева
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Украинские военные уничтожили большое количество техники оккупантов. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало Оперативно-тактическая группировка "Восток" на своей странице в Facebook.

Украинские военные превратили полсотни техники оккупантов в металлолом (ФОТО)

Уничтоженная техника российских оккупантов - Оперативно-тактическая группировка "Восток"

"Как превратить почти полсотни единиц разнообразной техники российских фашистов в металлолом? У рецепта есть украинские воины! Все просто: берем профессионализм, умножаем на пылкое желание уничтожать оккупантов — и никакой магии", — говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток".

Результаты работы украинских военных показали на фото, опубликованных в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты похищают мирных украинцев и выдают их за пленных солдат ВСУ. Есть показания, что, отступая с территории Киевщины, российские оккупанты похищали украинцев и теперь показывают их в российских СМИ как "пленных" военнослужащих ВСУ. Украинских мужчин переодели в военную форму и вынуждают участвовать в пропагандистских видеороликах.

Также "Комментарии" писали, что Боррель призвал Европарламент предоставить больше оружия Украине и отказаться от российских энергоносителей. В речи он сказал, что если европейцы не хотят, что украинское государство было разрушено, расчленено территориально с миллионами жертв и беженцев, то ЕС должен предоставить вооружение украинцам.

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Источник: https://www.facebook.com/otueast/posts/690290659063344
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