В самой северной точке нашей страны вновь развевается украинский флаг (ВИДЕО)

Украинские пограничники стоят на защите государственной границы в самой северной точке Украины. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командование "Север" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Над Гремячем, что в Черниговской области, снова развевается флаг Украины.

"Подразделения ГПС ОУВ "Северск" подняли желто-голубой флаг и стоят на защите границы на самой северной точке нашей родины", — сообщает Оперативное командование "Север".

Также наши воины опубликовали видео с места событий.

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