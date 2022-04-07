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В самой северной точке нашей страны вновь развевается украинский флаг (ВИДЕО)

Подразделения ГПСУ стоят на защите границы Украины

7 апреля 2022, 13:55
Автор:

Денис
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Украинские пограничники стоят на защите государственной границы в самой северной точке Украины. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командование "Север" в социальной сети Facebook. 

В самой северной точке нашей страны вновь развевается украинский флаг (ВИДЕО)

ВСУ

Над Гремячем, что в Черниговской области, снова развевается флаг Украины. 

"Подразделения ГПС ОУВ "Северск" подняли желто-голубой флаг и стоят на защите границы на самой северной точке нашей родины", — сообщает Оперативное командование "Север". 

Также наши воины опубликовали видео с места событий. 

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Источник: https://www.facebook.com/kommander.nord/
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